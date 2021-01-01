قسم الإعلام بجامعة غزة ينظم ندوة حول "الحريات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي"

غزة / سما /

نظم طلبة قسم الإعلام في جامعة غزة، ندوة علمية حول "الحريات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي"، كمخرج عملي لمساق تطبيقات عملية في العلاقات العامة بإشراف مدرس المساق الدكتور حاتم العسولي، وبمشاركة ضيف الندوة الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وحضور عميد كلية علوم الاتصال واللغات د.وسام عامر، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

وأكد الدكتور وسام عامر عميد كلية علوم الاتصال واللغات بالجامعة، على أهمية ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي خلال تدريس المساقات المتنوعة، مثمنًا دور وجهود الدكتور حاتم العسولي رئيس قسم الإعلام في تكثيف الجهود العملية في القسم بما يعود بالفائدة العلمية على الطلبة.

من جانبه تحدث الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن مفهوم وأهمية الحريات الإعلامية في العمل الصحفي، لافتًا إلى سياسة تكميم الأفواه ومحاربة المحتوى الفلسطيني التي تنتهجها الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما الفيس بوك.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه السياسة القمعية بالصمود والإصرار على إظهار الحق الفلسطيني، وعدم التماشي والإنصياع لما يرغبون في تحقيقه مالكو تلك الوسائل ومن يقف خلفهم لقلب الحقائق وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقة.

بدوره عبر الدكتور حاتم العسولي رئيس قسم الإعلام عن شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في تنظيم وإنجاح الندوة، وخص بالشكر والثناء ضيف الندوة الدكتور تحسين الأسطل، وطلبة مساق تطبيقات عملية في العلاقات العامة لدورهم المميز في تنظيم الندوة بصورة مشرقة تعكس مستواهم العلمي والمهني المتقدم.