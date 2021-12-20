  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 حالات وفاة و389 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الإثنين 20 ديسمبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 حالات وفاة و389 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 22، بيت لحم 50، طولكرم 12، الخليل 46، رام الله والبيرة 71، جنين 20، سلفيت 4، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 135".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، بيت لحم 21، طولكرم 4، الخليل 5، رام الله والبيرة 40، جنين 9، سلفيت 2، نابلس 18، ضواحي القدس 4، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 70".

وسجلت حالتا وفاة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 118 مريضا، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية #اصابات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هكذا وصلت قوات الاحتلال إلى منفذي عملية "حومش"

صحيفة: "اسرائيل" تنقل رسالة تهديد للمقاومة عبر مصر

تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قائد الموساد السابق يفشي سرا يضع أطباء قادة عرب تحت المجهر

إسرائيل تحذر :الـ”فدائيون الجدد” يحافظون على سرية تامة وخلايا للجهاد وحماس ستنطلق قريبًا

شاهد.. الثلوج تتساقط لأول مرة في مصر

الأخبار الرئيسية

نفحة

بطلها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

قناة تكشف ما أبلغته حماس للوفد المصري: قد نكون أمام خطوات تصعيدية والمماطلة ستفجر الأوضاع

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري: تهرب إسرائيلي من رفع حصار غزة وتحذير فلسطيني

مسؤول إسرائيلي يكشف عن دور الاستخبارات بعمليتي تصفية بينهما اغتيال أبو العطا

2021-12-20_07-50-40_552449

إسرائيل تحذر :الـ”فدائيون الجدد” يحافظون على سرية تامة وخلايا للجهاد وحماس ستنطلق قريبًا

الاتصالات الفلسطينية