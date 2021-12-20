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بطلها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

الإثنين 20 ديسمبر 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطلها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى



غزة / سما /

أفادت هيئة الأسرى والمحررين، مساءاليوم،  بطعن ضابط اسرائيلي يعمل في ادارة السجون في سجن نفحه من قبل أحد الاسرى الفلسطينيين، وذلك في اعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الاسرى والاسيرات خلال الايام الماضية.

وحملت الهيئة، اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اي تدهور، خصوصاً وان قوات من جيش الاحتلال ووحدات القمع في طريقها  الى سجن نفحة.

فيما أكد إعلام الأسرى وجود حالة استنفار شديدة في صفوف الأسرى وسط توتر يسود كافة أقسام السجن.

وأشار إعلام الاسرى إلى أن قوات كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال تتجه إلى سجن نفحة، محذرا من حملة قمع ممنهجة وجرائم جديدة بحق الأسرى.

وشدد على أن عملية الطعن في سجن نفحة تأتي انتقامًا للأسيرات في سجن الدامون، كاشفا أن بطلها هو الأسير يوسف المبحوح من سكان جباليا شمال قطاع غزة

بدوره، حمل مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مجريات الأحداث داخل السجون، مؤكدا أن ما جرى من قبل الأسرى رد فعل طبيعي على جريمة الاعتداء والتنكيل بالأسيرات.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #عملية طعن

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