الخضري يدعو المجتمع الدولي لدعم القطاعات الإنسانية في غزة

غزة / سما /

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، المجتمع الدولي للعمل بمفاهيم اليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق الـ20 من ديسمبر، بمد يد العون والمساعدة وإنقاذ قطاع غزة الذي يعيش الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وأشار الخضري في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى أن هذه المناسبة تأتي مع تصاعد الوضع الإنساني والمعيشي صعوبة في غزة وتأخر الاعمار، ما يستدعي مزيدا من التكاتف والتضامن الإنساني.

وقال إن "هذا اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة يؤكد ضرورة تعزيز العمل للقضاء على الفقر"، مشيراً إلى أن قطاع غزة يعد من المناطق الأعلى عالميا من حيث نسبة الفقر حيث يعيش ما يقارب 80% تحت خط الفقر.

وبين أن هذه الحالة الصعبة أوصلت معدلات البطالة أكثر من 60% بسبب انعدام فرص العمل وتدهور الوضع الاقتصادي جراء الحصار والحروب والاعتداءات المتواصلة.

وشدد على أن غزة يجب أن يكون على رأس الأولويات للارتقاء بالحالة الانسانية لأكثر من مليوني مواطن وهو أبرز مفاهيم هذا اليوم.

وأشار الخضري إلى أن العالم مُطالب بكلمة ودور حقيقي لمساعدة غزة التي تعيش وضعاً صعباً جراء 15 عاماً من الحصار الإسرائيلي ما أوصل الوضع الإنساني لحالة صعبة ومأساوية وصل تأثيرها لكافة الأسر والفئات والقطاعات المختلفة وأبرزها الاقتصادية.

وناشد الخضري جميع المؤسسات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية بإدراج كافة المشروعات الإنسانية في قطاع غزة خاصة الصحة والتعليم والبنى التحتية ضمن خطتها للعام القادم لإنقاذ الحالة الإنسانية الصعبة.