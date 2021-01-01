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‏اللواء إياد بركات يلتقي محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم في مكتبه برام الله

الإثنين 20 ديسمبر 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏اللواء إياد بركات يلتقي محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم في مكتبه برام الله



رام الله / سما /

التقى قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات والوفد المرافق محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم اليوم الاثنين في مكتبه برام الله . 

من جانبه أشاد المحافظ ملحم بالانسجام التام بأداء العمل المشترك سلطة النقد وجهاز الضابطة الجمركية . 

بدوره شكر اللواء/ بركات، المحافظ ملحم ، على حسن الاستقبال، وأكد على ضرورة استمرار تعزيز التعاون المشترك بين جهاز الضابطة الجمركية والإدارات المعنية في سلطة النقد، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود بالحد من ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي لخلق اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة جميع التحديات. 

وثمن  المحافظ ملحم جهود الضابطة في حماية الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي للمواطنين، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي كونها تعتبر جريمة من جرائم غسل الأموال وتؤدي الى تدمير اقتصادنا الوطني.

#جهاز الضابطة الجمركية

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