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الجهاز المركزي للإحصاء: عجز الميزان التجاري في فلسطين بلغ 491 مليون دولار

الإثنين 20 ديسمبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاز المركزي للإحصاء: عجز الميزان التجاري في فلسطين بلغ 491 مليون دولار



رام الله / سما /

 أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، أن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية بلغ 491.8 مليون دولار في تشرين الأول الماضي، بزيادة 23% على أساس شهري، مقارنة مع أيلول السابق.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن العجز التجاري الفلسطيني سجل ارتفاعا بنسبة 37% في تشرين الأول، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، مرجعًا سبب ارتفاع العجز في تشرين الأول إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وفقا للبيانات الجديدة، ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر تشرين الأول من عام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع أيلول السابق، كما ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، وبلغت قيمتها 132.9 مليون دولار.

وأضاف "الإحصاء" أن الصادرات إلى الاحتلال ارتفعت خلال شهر تشرين الأول من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى الاحتلال 85% من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 104% مقارنة مع الشهر السابق، وبلغت قيمتها 20.2 مليون دولار.

وارتفعت الواردات، خلال شهر تشرين أول من عام 2021 بنسبة 22% مقارنة مع أيلول السابق، كما ارتفعت بنسبة 36% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، وبلغت قيمتها 624.7 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من الاحتلال خلال شهر تشرين أول من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من الاحتلال 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين الأول من عام 2021، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 40% مقارنة مع أيلول.

#الجهاز المركزي للإحصاء

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