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الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت تمهل الإدارة 24 ساعة للاستجابة لمطالبها

الإثنين 20 ديسمبر 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت تمهل الإدارة 24 ساعة للاستجابة لمطالبها



رام الله / سما /

اعتصم مئات الطلبة في جامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، أمام مبنى رئاسة الجامعة رفضا لقرار تشكيل لجنة لمعاقبة مسؤولي بعض الأطر الطلابية، على خلفية تنظيم نشاطات وطنية في ذكرى انطلاقة فصائل فلسطينية خلال الأيام الماضية.

وردد الطلبة، خلال الوقفة أمام مبنى رئاسة الجامعة، هتافات غاضبة ضد الإدارة واعتبار ما يجري بأنه تحول في سياسات الجامعة ورضوخ للسلطة الفلسطينية وسياساتها

وأمهلت الكتلة الطلابية إدارة بيرزيت حتى يوم غد الثلاثاء للرد على 5 مطالب تقدموا بها لتحقيقها، مهددة أنه في حال لم يتم تلبيتها فستقوم بإغلاق رئاسة الجامعة.

وأكدت رفضها القاطع لتشكيل لجنة نظام للكتل الطلابية التي لن تتخلى عن هويتها الوطنية التي صنعتها بدماء الشهداء وعذابات الأسرى.

وأضافت أن الحركة الطلابية في بيرزيت نشأت على الوحدة الوطنية والمقاومة ورفض الحلول السلمية والتطبيع مع الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق، أغلقت الكتل الطلابية عمادة شؤون الطلبة احتجاجاً على تحويل إدارة الجامعة لممثلي الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي للجنة نظام خاصة، في أعقاب إحياء انطلاقتي حماس والجبهة الشعبية.

#جامعة بيرزيت #الأطر الطلابية

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