وزارة العمل تشارك في إطلاق المعرض التسويقي للمشاريع الريادية “حياة فلسطين”‏

رام الله / سما /

اطلقت وزارة العمل ومنظمة العمل ضد الجوع مشروع “حياة فلسطين” لتعزيز سبل الريادة ‏والتوظيف في جنوب الضفة الغربية بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومؤسسة نو-سيمز الاسبانية وبالشراكة مع ‏منتدى سيدات الأعمال وبالتعاون مع الغرف التجارية في الخليل وبيت لحم على مدى يومين نخبة من رواد الأعمال وأصحاب ‏المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدد (40) مشروع متنوع ما بين (صناعي وزراعي وخدماتي و تعليمي وحرفي)، هذا ويستمر ‏المعرض لمدة يومين( 18,19) شهر ديسمبر 2021 في قاعة مركز المعارض والمؤتمرات الفلسطينية بالخليل، يأتي المعرض في ‏إطار الشراكة الاستراتيجية مع كافة الشركاء والمؤسسات المختصة بدعم وتشجيع رواد الأعمال.

و افاد الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط في وزارة العمل رامي مهداوي أن الوزارة تحرص على توفير منصة لأصحاب ‏المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، للتواصل والتفاعل وتعلم أفضل الممارسات وبناء الشراكات التي تسهم في الارتقاء ‏بتنافسية القطاع ورفع معدلات نموه‎.‎

وشدد مهداوي على أهمية تضافر الجهود الجماعية من أجل النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمنزلية وتسهيل الإجراءات ‏المتعلقة بتسجيلها و تطويرها و الحشد لتمويلها بالشكل المطلوب والذي يضمن حياة كريمة للأسر المعيلة.‏

وتحدث محمد عمايرة أن المعرض بالأساس يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ‏ووضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاجون إليه من خبرات ودعم فني وإداري وتدريبي من أجل دفع عجلة تطور القطاع ‏وازدهاره‎.‎

والجدير ذكره، بأن المعرض تم تصميمه ليتيح لرواد الأعمال فرصة الاستفادة من رؤى وأفكار نخبة من أبرز خبراء القطاع ‏ومطوري الحلول، وتوظيفها في تنمية أعمالهم ومشاريعهم، بالإضافة الى العمل والجهد الجاد الذي بذله المشروع في توفير ‏التشبيك ما بين فئة رواد الأعمال و رجال الأعمال من رواد القطاع الخاص والمستثمرين لفترة ما بعد المعرض.‏