وزارة العمل تشارك في إطلاق المعرض التسويقي للمشاريع الريادية “حياة فلسطين”‏

اطلقت وزارة العمل ومنظمة العمل ضد الجوع مشروع “حياة فلسطين” لتعزيز سبل الريادة والتوظيف في جنوب الضفة الغربية بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومؤسسة نو-سيمز الاسبانية وبالشراكة مع منتدى سيدات الأعمال وبالتعاون مع الغرف التجارية في الخليل وبيت لحم على مدى يومين نخبة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدد (40) مشروع متنوع ما بين (صناعي وزراعي وخدماتي و تعليمي وحرفي)، هذا ويستمر المعرض لمدة يومين( 18,19) شهر ديسمبر 2021 في قاعة مركز المعارض والمؤتمرات الفلسطينية بالخليل، يأتي المعرض في إطار الشراكة الاستراتيجية مع كافة الشركاء والمؤسسات المختصة بدعم وتشجيع رواد الأعمال.
و افاد الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط في وزارة العمل رامي مهداوي أن الوزارة تحرص على توفير منصة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، للتواصل والتفاعل وتعلم أفضل الممارسات وبناء الشراكات التي تسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع ورفع معدلات نموه.
وشدد مهداوي على أهمية تضافر الجهود الجماعية من أجل النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمنزلية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيلها و تطويرها و الحشد لتمويلها بالشكل المطلوب والذي يضمن حياة كريمة للأسر المعيلة.
وتحدث محمد عمايرة أن المعرض بالأساس يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاجون إليه من خبرات ودعم فني وإداري وتدريبي من أجل دفع عجلة تطور القطاع وازدهاره.
والجدير ذكره، بأن المعرض تم تصميمه ليتيح لرواد الأعمال فرصة الاستفادة من رؤى وأفكار نخبة من أبرز خبراء القطاع ومطوري الحلول، وتوظيفها في تنمية أعمالهم ومشاريعهم، بالإضافة الى العمل والجهد الجاد الذي بذله المشروع في توفير التشبيك ما بين فئة رواد الأعمال و رجال الأعمال من رواد القطاع الخاص والمستثمرين لفترة ما بعد المعرض.