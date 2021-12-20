“التربية” تطلق المعايير المهنية لمشرف التربية الخاصة

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، المعايير المهنية لمشرف التربية الخاصة.

وحضر فعالية الإطلاق، وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. محمد عواد، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومديرة دائرة التربية الخاصة ناريمان الشراونة، ومسؤول هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر، ومسؤولة المعايير في الهيئة هدى أحمد، وعدد من العاملين في الإرشاد التربوي على مستوى الوزارة والمديريات.

وفي هذا السياق، أكد صالح أن هذه المعايير تؤسس لمرحلة مستقبلية مهمة في تطوير القطاع التربوي، مشيداً باللجنة القائمة على إعداد هذه المعايير، مشدداً على ضرورة السير بخطوات تطويرية تنعكس على أداء الوزارة في التقويم.

بدوره، أشار عواد إلى دور الإرشاد والتربية الخاصة في الميدان التربوي في كافة المجالات، مؤكداً أهمية وجود معايير للتقويم وذلك من أجل التحسين والتطوير من الأداء.

من جانبه، تطرق الحواش إلى أهمية هذه المعايير في تأهيل وتعزيز كفايات مشرفي التربية الخاصة، لافتاً إلى ضرورة استحداث معايير لباقي أقسام الإدارة العامة للإرشاد والوزارة.

وخلال الحفل قدمت أحمد تعريفاً موجزاً بالمعايير المهنية لمشرف التربية الخاصة، فيما استعرضت الشراونة المعايير بالتفصيل، كما تم تكريم أعضاء اللجنة.

وفي الختام تلا مشرفو التربية الخاصة القَسم الخاص بالالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك.