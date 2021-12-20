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الحركة الاسيرة في “عوفر ” تدعو لعدم الانجرار خلف شائعات تستهدف الاسرى ورموزهم

الإثنين 20 ديسمبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الاسيرة في “عوفر ” تدعو لعدم الانجرار خلف شائعات تستهدف الاسرى ورموزهم



رام الله / سما /

دعت الحركة الوطنية الاسيرة في سجن عوفر الاسرائيلي ابناء الشعب الفلسطيني بعدم التعاطي او الانجرار وراء شائعات مغرضة تطال شخصيات وطنية واسرى في سجون الاحتلال.جاء ذلك في بيان وقعته كافة الفصائل داخل السجن وهذه الفصائل هي حركتي فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي.

وجاء في البيان “، في الوقت الذي تتعرض فيه قضيتنا الوطنية لأبشع جرائم الاحتلال، ومحاولة تصفيتها، وفي الوقت الذي يتحدى فيه أبناء شعبنا هذه الإجراءات، يطلُّ علينا بعض الدخلاء والمدسوسين على الصف الوطني محاولين ترويج الاشاعات واختلاط الاكاذيب والافتراءات بحق العديدين من أبناء شعبنا وأسرانا داخل السجون، الذين نفذوا حالات نضالية وتضحوية خلال مسيرة نضالنا الوطني، ومحاولة النيل من هذه النماذج وتشويهها وضرب جبهتنا الداخلية وإضعاف وحدتنا الوطنية وتعميق حالة الشرخ والإنقسام والتشكيك والتزويف لكل ما هو وطني ومناضل”.

واكد البيان ”الى أننا لنؤكد أن من يقف خلفها يتلقون أوامرهم من أسيادهم الصهاينة وليسوا أكثر من زمرة مشبوهة وحاقدة، إن هذه الظاهرة والتي بتنا نتلمسها في العديد من المناطق في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، تأتي في إطار الهجمة المستمرة والشرسة من الاحتلال وأجهزته الأمنية للنيل من عزيمة شعبنا وتطلعاته، وإننا كأسرى في سجون الاحتلال نمتلك الجرأة والقدرة الكافية للحديث عن أوضاعنا ومشاكلنا بكل مصداقية وصراحة، ولن نسمح لأي معرض ان يفتري ما ليس فينا. الحذر الحذر من أولئك المدسوسين الذين يسيئون للمناضلين الذين أفنوا زهرات شبابهم خلف القضبان”.

#الحركة الاسيرة #السجون الاسرائيلية #حركة حماس #حركة فتح

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