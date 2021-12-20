الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ196

القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل اراضي عام 48، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.

ويأتي هذا الهدم بعد اقل من شهر على هدمها في المرة السابقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي المرة الـ14 منذ مطلع العام الحالي.

وقد نفذت الآليات الاسرائيلية عملية الهدم رغم الاجواء العاصفة والماطرة، وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.

وتندرج عملية الهدم هذه ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يواجهها اهالي النقب، اذ تشن السلطات الاسرائيلية حملة شرسة ضدهم، من هدم منازل وحملات مداهمات وتجريف للاراضي الزراعية بهدف اقتلاع اهالي النقب من اراضيهم.