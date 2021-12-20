جراء العاصفة .. انقلاب مركبات وسقوط يافطات وتطاير الواح زينكو وانهيار سور

رام الله / سما /

وقعت عدة حوادث اليوم جراء العاصفة الجوية التي دخلت البلاد، ادت لوقوع اضرار مادية وجسدية .

الى ذلك، قالت اطفائية بلدية نابلس ان طواقمها قد تعاملت، اليوم الاثنين، مع عدد من الحوادث التي تسببت بها الرياح القوية المرافقة للمنخفض الجوي الحالي، واقتصرت اضرارها على النواحي المادية.

وفي هذا الاطار، تم التعامل مع انهيار سور بسبب الرياح القوية ما ادى الى تضرر احد المركبات وقد عملت طواقم الاطفائية على تأمين الموقع بالتعاون مع جهات الاختصاص. كما تم التعامل مع حادث وقوع لوح “زينكو” فوق احدى المركبات في منطقة شارع فيصل، وقد عملت الطواقم على تأمين الموقع وازالة الخطر. الى ذلك

تعاملت طواقم الاطفائية مع حادثة انقلاب لوحة اعلانية في شارع الحرية وسط المدينة بفعل الرياح، وجرى ازالة اللوحة بمساندة من قسم الأليات في البلدية.

وفي بيت لحم اصيب ٣ مواطنين خلال انقلاب مركبتين بحادثين منفصليين اليوم، في بلدتي بيت فجار جنوب بيت لحم، وبالولجة شمال غرب المدينة.

فيما، وصفت مصادر طبية جراح المصابين الثلاثة بانها متوسطة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية، ان الحادثين وقعا جراء الانزلاق نتيجة الامطار التي تساقطت في مواقع مختلفة من المحافظة.

وكان الدفاع المدني، اهاب بالمواطنين التقيد والإلتزام بالإرشادات خلال الأيام الثلاثة القادمة، والتي ستشهد غزارة للأمطار ويرافقها سرعة الرياح والتي سوف تصل في بعض الأحيان لــ 70 كم بالساعة بحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية .