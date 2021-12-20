الاسيرات في سجن الدامون يهددن بالاضراب عن الطعام

غزة / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسيرات في سجن الدامون يهددن بالشروع في إضراب عن الطعام ما لم تنهي إدارة مصلحة سجون الاحتلال عزل الأسيرات شروق صلاح دويات ومنى حسين قعدان ومرح جودة بكير وإعادتهن إلى سجن الدامون.

وأوضحت الأسيرات ، أن إدارة سجن الدامون قامت بتاريخ 14/12/2021م بإبلاغهن قرارًا بشكل مفاجئ ودون مراعاة لخصوصيتهن بتفريغ غرفة رقم 11 المتواجد فيها الأسيرات ميسون موسى وشروق دويات وملك سلمان ونورهان عواد، وهو ما رفضنه، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا قامت إدارة السجن بإطفاء الكهرباء عن القسم وداهمت قوات كبيرة من السجانين لإخراجهن من الغرفة بالقوة، وقاموا برش الماء والغاز والاعتداء عليهن بالضرب، وتجدد هذا الاعتداء صبيحة اليوم التالي 15/12/2021م حيث داهمت ما تسمى وحدة (اليماز) التابعة لإدارة سجون الاحتلال غرفة رقم 10 وغرفة رقم 11 حيث قاموا بسحب الكهربائيات من الغرف وتم إبلاغهن بإجراء تنقلات واسعة داخل السجن وتم نقل الأسيرات منى قعدان وشروق دويات إلى عزل سجن جلبوع وتم نقل الأسيرة مرح بكير إلى عزل الجلمة.

وأضافت الأسيرات في رسالتهن، أنهن واجهن عمليات التنكيل والاعتداء عليهن بالصراخ والطرق على الأبواب ورفض الإجراءات القمعية بحقهن، وتم إبلاغهن من إدارة السجن أنه تم فرض عقوبات بحقهن تمثلت في منع زيارات وكانتينة لمدة شهر وفرض غرامات مالية.

وأشارت الأسيرات ، إلى أنهن قمن هذا اليوم بإرجاع وجبة الغداء وفي حال لم يتم إنهاء عزل الأسيرات الثلاث وإعادتهن إلى سجن الدامون سيشرعن بالإضراب عن الطعام وإلغاء العقوبات بحقهن.

من جهتها، طالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل لدى سلطات الاحتلال لوضع حد لمعاناة الأسيرات الفلسطينيات وظروفهن غير الإنسانية، ومراعاة خصوصياتهن في سجون الاحتلال ، وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحقهن، معتبرًة أن مساس سلطات الاحتلال بالأسيرات وخصوصياتهن خط أحمر من شأنه أن يدخل الأوضاع في سجون الاحتلال وخارجها إلى حالة من عدم الاستقرار والمواجهة مع الاحتلال ومصلحة سجونه.