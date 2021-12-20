قناة تكشف ما أبلغته حماس للوفد المصري: قد نكون أمام خطوات تصعيدية والمماطلة ستفجر الأوضاع

غزة / سما /

كشفت قناة الميادين اللبنانية، عصر اليوم، أن الوفد المصري غادر إلى "تل أبيب" لنقل ردود "حماس" في قضية الأسرى والإعمار.

وأشارت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "حماس" أبلغت المصريين رفضها محاولات ربط الإعمار بصفقة الأسرى، لافتة الى أن "حماس" ترى أن الحل يكمن بدفع الثمن المطلوب لتنفيذ صفقة التبادل وفق الرؤية التي قدمتها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوضع في غزة يغلي بنحو متسارع وقد تكون أمام خطوات تصعيدية خلال وقت قصير، منوهة الى أن "حماس" أبلغت المصريين أن استمرار سياسة المماطلة ستؤدي إلى تفجير الأوضاع.