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سموتريتش يتهم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشيطنة المستوطنين

الإثنين 20 ديسمبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يتهم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشيطنة المستوطنين



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعمل على شيطنة المستوطنين.
 
وكان سموتريتش وأعضاء من حزبه تضامنوا الليلة الماضية في بؤرة "شوماش" الاستيطانية غير القانونية في شمال نابلس مع المستوطنين عقب مواجهات اندلعت مع الشرطة نتيجة إقامتهم تجمعات سكنية احتجاجا على مقتل المستوطن يهودا ديمينتمان في عملية إطلاق نار عندها الأسبوع الماضي.
 
وأضاف سموتريتش في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" أن ردنا على العملية سيكون بتقوية الاستيطان.
 
واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يحاول تشويه نضال المستوطنين وشيطنتهم.

يشار إلى أن بؤرة "شوماش" الاستيطانية محظور البناء فيها بعد انسحاب إسرائيل من مستوطنة "حومش" التي تتبع لها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005.

#الصهيونية الدينية #بتسلئيل سموتريتش #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #ارهاب المستوطنون

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