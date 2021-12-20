حريق في غواصة الدولفين الإسرائيلية بحيفا

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين النقاب عن اندلاع حريق في قطعة بحرية إسرائيلية "غواصة"، داخل قاعدة عسكرية في حيفا.



ووفقاً للصحيفة العبرية، اندلع حريق الثلاثاء الماضي في غواصة أثناء إصلاح عطل فني في قاعدة في حيفا، فيما يعود السبب إلى خطأ بشري من قبل أحد الكوادر الفنية، والذي تسبب في أضرار كبيرة نسبيًا للوحات الكهربائية داخل غواصة الدولفين.



وأوضحت الصحيفة أنه بعد الحريق قامت الفرق الفنية بإصلاح الألواح الكهربائية المتضررة، فيما تزعم مصادر مطلعة على التفاصيل أن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر خطورة.