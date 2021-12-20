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حريق في غواصة الدولفين الإسرائيلية بحيفا

الإثنين 20 ديسمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق في غواصة الدولفين الإسرائيلية بحيفا



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية،  اليوم الاثنين النقاب عن اندلاع حريق في قطعة بحرية إسرائيلية "غواصة"، داخل قاعدة عسكرية في حيفا.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، اندلع حريق الثلاثاء الماضي في غواصة أثناء إصلاح عطل فني في قاعدة في حيفا، فيما يعود السبب إلى خطأ بشري من قبل أحد الكوادر الفنية، والذي تسبب في أضرار كبيرة نسبيًا للوحات الكهربائية داخل غواصة الدولفين.
 
وأوضحت الصحيفة أنه بعد الحريق قامت الفرق الفنية بإصلاح الألواح الكهربائية المتضررة، فيما تزعم مصادر مطلعة على التفاصيل أن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر خطورة.

#حريق #البحرية الإسرائيلية #غواصة الدولفين الإسرائيلية

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