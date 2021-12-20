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خريشة: نتابع التصعيد الإسرائيلي في المحافل الدولية

الإثنين 20 ديسمبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة: نتابع التصعيد الإسرائيلي في المحافل الدولية



رام الله / سما /

قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إن تصعيد المستوطنين الأخير وجيش الاحتلال، الذي يشكل غطاء لهم ويقوم بحمايتهم أثناء اعتدائهم على أبناء شعبنا، غير مسبوق وينذر بالخطر.

وأضاف خريشة في حديث متلفز : "نتابع هذا التصعيد في المحافل الدولية، وقمنا بإرسال عدة رسائل الأسبوع الماضي للمفوض السامي والمقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وشرحنا خلالها ما يجري على الارض".

وأشار إلى إرسال ملفات ووثائق إلى لجنة تقصي الحقائق التي اعتمدها المجلس في السابع والعشرين من مايو الماضي، والتي بدأت عملها مع بداية الشهر الحالي.

ولفت خريشة إلى مخاطبة وزارة الخارجية السويسرية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه العربدة، وإلا ستكون العواقب وخيمة وستؤدي إلى تصعيد خطير.

#إبراهيم خريشة #المحافل الدولية #إسرائيل #الأمم المتحدة #المستوطنين

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