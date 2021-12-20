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مسؤول إسرائيلي يكشف عن دور الاستخبارات بعمليتي تصفية بينهما اغتيال أبو العطا

الإثنين 20 ديسمبر 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يكشف عن دور الاستخبارات بعمليتي تصفية بينهما اغتيال أبو العطا



القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أن الاستخبارات الإسرائيلية لعبت دورا في اغتيال الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق مقابلة وداعية أجرتها مجلة مركز التراث الاستخباراتي "مابات مالام" مع الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال تامير هايمان، أوضح الأخير أن "فترة توليه هذا المنصب شهدت عمليتي تصفية هامتين، قتل في إحداها القائد الإيراني، وفي الأخرى، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بهاء أبو العطا، الذي تم اغتياله في نوفمبر 2019".

وأشار هايمان إلى أن "الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلة عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، وذلك في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا"،مؤكدا أن "هذه العمليات تمت بنجاح باهر".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير 2020.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان

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