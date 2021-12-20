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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 20 ديسمبر 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة/ سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتأخرين من الكشف السابق (42/2021) + الحافلتان الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (43/2021)، إضافة إلى كافة الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (26/2021).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 02:00 مساءً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو التالي:

الثلاثاء 21/2021: فحص الحافلتين 3 + 4

الأربعاء 22/ 2021: فحص الحافلتين 5 + 6

الخميس 23/ 2021: فحص الحافلتين 7 + 8

الأحد 26/2021: فحص الحافلتين 9 + 10

وأكدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

للاطلاع على كشف (42/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف (43/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية: اضغط هنا

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