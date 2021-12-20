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مستشار وزيرة الصحة : لا إصابات بالمتحور (أوميكرون) في قطاع غزة

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة : لا إصابات بالمتحور (أوميكرون) في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أكد مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة، عدم وجود أي اصابات بالمتحور الجديد(أوميكرون) في القطاع، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة في ظل الأحوال الجوية الباردة التي يكثر فيها الاصابة بالأمراض التنفسية.

وأشار أبو وردة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى وجود 46 حالة حرجة ومتوسطة تتلقى العلاج بالمستشفيات، مبيناً أن نسبة أشغال أسرة العناية المكثفة تبلغ 32 بالمئة.

ودعا مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، المواطنين، إلى تلقي اللقاحات المتوفرة بالمراكز الصحية لتفادي أية أعراض خطيرة في حال الإصابة بالفيروس.

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