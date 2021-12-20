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6 أسباب لالتهاب العمود الفقري

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسباب لالتهاب العمود الفقري



وكالات / سما /

التهاب العمود الفقري من أكثر الأمراض التي تصيب الكثير من الأشخاص وغير مرتبط بعمر محدد ، وله الكثير من الأسباب التي تصيب النساء أو الرجال وأحيانا  تصيب الشباب في سن صغيرة .

وذكر موقع "the health" الطبي أن هناك عددًا من  الأسباب التي تؤدى إلى التهابات في العمود الفقري عند الكثير من الأشخاص ومن أبرزها:-

1- الشيخوخة مع التقدم في السن.

2- هشاشة العظام التي تسبب لين العظام والتعرض للألم والكسر بسهولة .

3- فقدان كتلة العظام بسبب كبر السن.

4- الإصابة بالفقار.

5- التهاب المفاصل الروماتويدى إحدى الأمراض المناعية .

6 - كسر العمود الفقري وخاصة لكبار السن الذى يكون من الصعب علاجه سريعا .

العمود الفقري العمود الفقري.

وأضاف التقرير الطبي المنشور على الموقع أن أبرز العلاجات التي تتضمن العلاجات غير الجراحية من خلال إتباع عدد من العادات الصحية ومنها:-

1- الحفاظ على وزن صحى والقضاء على السمنة.

2- التوقف عن التدخين.

3- إجراء تعديلات على الوضع اليومي في الجلوس والنوم.

4- استخدام العلاج الطبيعي من أجل ليونة العضلات.

5 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التمارين الرياضية التمارين الرياضية

وأوضح التقرير ، أن حالات الكسور أو شرخ العظام تتطلب التدخل الجراحي سريعا من خلال الطبيب المختص مع العلاج الدوائي الذى يستمر لعدة أشهر وقد تستمر في حالات الكسور الشديدة إلى سنوات ، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الراحة التامة ومنع ممارسة الحركة كثيرًا.

وأشارت دراسات سابقة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحى لمن يعانى التهابات المفاصل والعمود الفقري ومن أبرزها ،الاهتمام بتناول أطعمة تحتوى زيت السمك والأوميجا 3 ، وشرب الزنجبيل الذى يؤثر على ضخ الدم بالأوعية الدموية خاصة في الأطراف من اليدين والأرجل ، بالإضافة إلى التوقف عن الأطعمة التي تحتوى على الصوديوم ومنها الحوادق، والمخللات، والشطة، والفلفل،  والابتعاد عن الكافيين مثل الشاي والقهوة لتأثيرها على الشرايين الطرفية، وتأثيرها على الأوعية الدموية.

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