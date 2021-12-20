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ميزة جديدة تطلقها (غوغل) لتسهل البحث عن الطبيب المناسب

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة تطلقها (غوغل) لتسهل البحث عن الطبيب المناسب



وكالات / سما /

كشفت شركة (غوغل) عن ميزة جديدة، تسهل عملية البحث التي يجريها المستخدمين عن الطبيب المناسب له ولحالته الصحية، حيث تقدم الشركة العديد من الميزات الجديدة في كل فترة لمستخدميها.

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي (غوغل) في الولايات المتحدة بإدراج اللغات التي يمكنهم التحدث بها، ما يسهل الأمر على الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية، وفقا لـ (سبوتنيك بالعربي).

وذكرت (غوغل) عبر مدونتها، الانتباه إلى الميزات الأخرى المضافة مؤخرًا والتي تعالج التحديات التي يواجهها المرضى مع النظام الصحي الأمريكي.

ويعتبر التعامل في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة أمرًا صعبًا للغاية، ما يدفع ثلاثة من كل أربعة أشخاص إلى الإنترنت أولاً في بحثهم عن المعلومات الصحية، والتي يحصلون عليها عندما يتاح لهم الوصول إلى مترجمين مدربين أو عند رؤيتهم من قبل مقدمي خدمات يتحدثون لغاتهم الأصلية.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة أن يحصل المستخدم على معلومات صحية موثوقة، وكذلك العثور على طبيب يقبل تأمينهم من قبل مقدمي الخدمات المدرجة في البحث.

وتأتي هذه الميزة الجديدة لتنضم إلى مجموعة من الميزات الأخرى، يستفيد منهاا طالبو الرعاية الصحية، من بينها القدرة على إضافة روابط إلى المواقع حيث يمكن للمرضى تحديد المواعيد، وإدراج الحالات الصحية التي يعالجها مقدم الخدمة.
 

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