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فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين يوبرتو موراليس، اليوم الإثنين، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

واستعرض فتوح خلال اللقاء، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الاستيطان في اراضي الدولة الفلسطينية ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسياسة التهجير القسري للمواطنين في الاغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وأشاد فتوح بالدعم السياسي اللامحدود لجمهورية نيكاراغوا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتصويتها الدائم لصالح القضية الفلسطينية.

من جانبه، سلم سفير نيكاراغوا، مفوض العلاقات الدولية، دعوة لحركة "فتح" لحضور مراسم تنصيب الرئيس دانييل اورتيغا بعد فوزه بالانتخابات.

وأشاد السفير موراليس، بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين، مؤكدا دعم نيكاراغوا الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

#روحي فتوح #نيكاراغوا #فلسطين

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