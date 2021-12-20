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إلغاء التدريبات العسكرية.. إصابة خطيرة لإسرائيلي إثر سقوط شجرة عليه

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء التدريبات العسكرية.. إصابة خطيرة لإسرائيلي إثر سقوط شجرة عليه



القدس المحتلة / سما /

 أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر (40 عامًا)، صباح اليوم الإثنين، بعد سقوط شجرة كبيرة عليه في “نتانيا”، المقامة على أراضي (أم خالد).

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن المصاب تلقى ضربةً في رأسه نتيجة سقوط الشجرة ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح وصلت هذا الصباح إلى 60 كم في الساعة، ويتوقع أن تزداد قوة خلال الساعات المقبلة مع ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.

وفي ذات السياق، ألغى جيش الاحتلال تدريباته العسكرية خاصةً في المناطق الشمالية ولا سيما الطلعات الجوية.

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