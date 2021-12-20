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اللواء صلاح: لا يوجد تعذيب في مراكز الشرطة بغزة وحوادث السير في معدلها الطبيعي

الإثنين 20 ديسمبر 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء صلاح: لا يوجد تعذيب في مراكز الشرطة بغزة وحوادث السير في معدلها الطبيعي



غزة/ سما /

نفى مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، اليوم الاثنين وجود تعذيب في سجون غزة، لافتاً إلى أن حوادث السير في قطاع غزة في معدلها الطبيعي.

وقال اللواء صلاح في تصريحاتٍ لإذاعة صوت القدس: "نطبق مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب" قولاً وفعلاً، ومعنيون بتحسين وتجويد الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين، كما نعمل على توثيق العلاقة مع المجتمع بجميع شرائحه وفئاته، ونطمح لأعلى مستويات الشراكة في حفظ السلم الأهلي، وتطبيق مفهوم "الشرطة المجتمعية""

وأوضح اللواء صلاح، أن مُؤشرات ارتفاع نسبة شعور المواطنين في غزة بالأمن والأمان تُعطي دلالة مهمة، والشرطة تجتهد للحفاظ على هذه الحالة وتعزيزها.

وأضاف :"نستثمر في العنصر البشري الذي هو الأهم في منظومتنا الشرطية، ولدينا رجال أثقل من الجبال في التضحية والفداء، ويتحلون بمسؤولية عالية في أداء واجبهم تجاه شعبهم."

وبشأن الشجارات العائلية، أكد اللواء صلاح، أن الشجارات العائلية تُعالج في إطار القانون وروح القانون، والشرطة تراكم الجهود للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضبط الخارجين عن القانون.

وتابع اللواء صلاح :"لدينا آليات قانونية للرقابة على أداء المؤسسة الشرطية ومنتسبيها، وأنشأنا "ديوان مظالم" يتبع مباشرة لقيادة الشرطة ويختص في تلقي الشكاوى بحق أي تجاوز أو تقصير."

وبشأن العلاقة بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان، وصفها اللواء صلاح بالممتازة، مبيناً أن جميع مراكز تقديم الخدمة مفتوحة أمام تلك المؤسسات وفق النظام والقانون.

أما المخدرات فاعتبرها اللواء صلاح آفة عالمية، وهي سموم تزهق الأموال والمقدرات، قائلاً :"لدينا برامج مستمرة لمكافحة المخدرات لآثارها الخطيرة على المجتمع."

وبشأن التعذيب، قال اللواء صلاح :"لا يوجد تعذيب داخل مراكز الشرطة، وفي حال ثبوت بعض حالات سوء المعاملة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبها."

وأوضح اللواء صلاح، أن الشرطة تُشدد الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، مشيداً بتجاوب أبناء شعبنا والتزامهم بالإجراءات القانونية والسلامة على الطريق.

أما بخصوص ️حوادث السير، فأكد اللواء صلاح أنها في قطاع غزة في معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة، مستدركاً:" لكننا آثرنا تسليط الضوء عليها لوضع المواطنين أمام مسؤولياتهم في تجنب مخاطرها."

#الشرطة #غزة #حوادث السير #قطاع غزة #التعذيب

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