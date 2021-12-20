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حماس تنعى والدة الأسير محمود عيسى

الإثنين 20 ديسمبر 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحاجة عائشة موسى عيسى والدة الأسير القسامي محمود عيسى، بعد مسيرة حياة حافلة بالصبر والصمود من أجل فلسطين.

وقالت الحركة في بيان لها أن الحاجة عائشة موسى عيسى كانت مثالاً في العطاء والتضحية والإعداد في سبيل الدفاع عن الأرض والثوابت، وكان بيتها موئلاً للمرابطين، ومحطّة لإعداد القادة المجاهدين، رحمها الله رحمة واسعة.

وأضافت "إنَّنا في حركة حماس، وإذ نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى الأسير القائد محمود عيسى وعائلة عيسى الكرام، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني، لنسأل الله تعالى أن يتغمّد الحاجة عائشة، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أهلها وأبناءها وإخوانها جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

#حماس

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