حماد يلتقي النخالة في بيروت ويبحثان عددًا من القضايا

غزة/ سما /

التقى فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العمل الشبابي فيها، مساء أمس الأحد، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا.

واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية والملفات الوطنية وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمسجد الأقصى وتحرير الأسرى وكسر حصار غزة، بحسب ما جاء في بيان لحماس.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص وحركات المقاومة الفلسطينية على وجه العموم.

كما عبر الجانبان عن رفض الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

واتفقا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.