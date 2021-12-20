حاضنة "يوكاس" تطلق فعاليات هاكثون العمل الحر ايلانسر

غزة / سما /

اطلقت حاضنة يوكاس التكنولوجية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فعاليات elancer hackathon، وذلك ضمن مشروع العمل الحر عبر الانترنت، الذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة دروسوس.

وذلك بحضور ومشاركة المهندس أحمد غراب مدير برامج الحاضنة، والمهندس محمد أبو حصيرة منسق المشروع، وطاقم تدريب المشروع والخريجين المنتسبين ضمن البرنامج.

ورحب المهندس أحمد غراب بالحضور، مؤكدا على أهمية العمل ضمن الفريق للخروج بنتائج مبهرة، متمنيا الفوز للجميع والانطلاق في العمل الحر عبر الانترنت والحصول على فرص عمل مميزة.

بدوره قال المهندس محمد أبو حصيرة "يأتي هاكثون العمل الحر عبر الانترنت ايلانسر ضمن أنشطة المشروع، وتعتبر المشاركة به شرطا للانتقال لمرحلة التدريب على مهارات العمل الحر عبر الانترنت ومرحلة توفير مساحات العمل، حيث يجب استكمال التدريبات التقنية للمتدربين ليتم دعوتهم للمشاركة في فعالية الهاكثون".

وأضاف أن الفعالية تهدف إلى جمع المتدربين من مجالات تقنية مختلفة والتي تتمثل في برمجة الويب والموبايل، تصميم واجهات المستخدم، التصميم الداخلي، ليقوموا بحل مشكلة تقنية، وإنتاج فيديوهات موشن جرافيك، تصاميم بأنواعها، تصميم واجهات مواقع الانترنت، حل مشكلة برمجية لمواقع الانترنت، حل مشكلة برمجية لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية.

وبين أن الهاكثون سيساهم في حل مشكلات تقنية قد تواجه المتدربين عند البدء بالعمل عبر منصات العمل الحر عبر الانترنت المختلفة، إضافة إلى تعزيز الصلات بين المشاركين وتهيئة فرص التعاون والشراكة فيما بينهم، وجمع المتدربين من التدريبات التقنية المختلفة معا بما يساعد على اكتساب منظور أوسع للمشكلات وابتكار الحلول، واتاحة المجال أمام المتدربين للتلعم واكتساب مهارات جديدة.

ويشتمل اليوم الأول للهاكثون على مجموعة من التحديات، أولها تحدي الموشن جرافيك وهو تنفيذ مقطع مرئي موشن يوضح طبيعة عمل العاملين في مجال العمل الحر ويشمل تصميم ستوري بورد ووضع رسومات عليها، إضافة إلى التحريك. فيما يشمل التحدي الثاني على تصميم هوية بصرية لمشروع إيلانسر لإنتاج بطاقة أعمال وملف تعريفي وغلاف فيسبوك وإعلانات سوشيال ميديا خاصة بالمشروع.

وتم تخصيص التحدي الثالث في مجال التصميم الداخلي والديكور، وسيقوم المشاركون خلاله بتصميم مكتب إداري مع إخراج المخططات التنفيذية له خلال فترة التحدي، والتحدي الرابع خصص لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام بيئة فلاتر، حيث سيقوم المشاركون خلال التحدي ببرمجة تطبيقات لتنظيم الفعاليات وتغطيتها عبر الهواتف الذكية.

وحول التحدي الخامس فقد خصص لموضوع برمجة مواقع الانترنت باستخدام بيئة Laravel PHP لإدارة طابور تقديم الخدمات العامة، والتحدي الأخير سيكون لتصميم واجهات لإدارة التكنولوجيا المالية في خدمات البيع والمخزون.

وفي ثاني أيام الهاكثون سيتم عرض نتائج اليوم الأول للتحديات المختلفة التي خاضها المشاركون أمام لجنة مختصة تتألف من طاقم التدريب وإدارة المشروع، فيما سيخصص اليوم الثالث لعرض أفضل النتائج المقدمة وتكريم الفائزين والمشاركين .