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تعرف على الأندية المشاركة في بطولة "القدس والكرامة"

الإثنين 20 ديسمبر 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الأندية المشاركة في بطولة "القدس والكرامة"



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن الأندية المشاركة في بطولة "القدس والكرامة", التي ستجري العام القادم في فلسطين.

وأكد اتحاد القدم, أن البطولة تضم 6 أندية, هم شباب رفح وشباب الخليل وجبل المكبر من فلسطين, والوحدات والفيصلي والرمثا من الأردن.

وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستجري خلال شهر مارس من العام المقبل، على ملاعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، وهواري بومدين بالخليل جنوب الضفة، والجامعة الأمريكية في جنين شمال الضفة.

وستقام المسابقة بنظام المجموعات, بحيث تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم ثلاثة فرق، ومن ثم يصعد البطل والوصيف من كل مجموعة إلى الدور الثاني، على أن يتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة.

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