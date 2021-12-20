جبريل الرجوب يرسل دعماً مالياً لأندية غزة

غزة / سما /

كشف إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن وجود دعم مالي للأندية في قطاع غزة بمختلف درجاتها.

وقال أبو سليم في تصريحات صحفية, إن الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد القدم, أرسل دعما ماليا لأندية غزة بقيمة 180 ألف دولار.

وبيّن أنه سيتم توزيع المنحة المالية على الأندية خلال اليومين القادمين, شاكرا الرجوب على دعمه للرياضة في غزة.

وأوضح أن هذا الدعم المالي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الأندية, مبينا أن رئيس اتحاد القدم يسعى جاهدا لتوفير مزيد من المنح للفرق خلال الفترة القادمة.