فيديو.. 6 تعادلات في دوري غزة

احتكم فريقا اتحاد الشجاعية والصداقة للتعادل الإيجابي (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الممتازة.
وتقدم "المنطار" عبر موسى حرارة (8), قبل أن يتعادل الصداقة عن طريق خليل مطر (31).
ورفع الشجاعية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني, وأصبح رصيد الصداقة نقطتين في المركز الثامن.
اتحاد خانيونس – الهلال (1-1)
وتعادل اتحاد خانيونس مع نظيره الهلال (1-1).
وسجل هدف "الطواحين" خالد النبريص (50), بينما أحرز هدف الهلال يوسف لولو (68).
ورفع "الطواحين" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث, وبات رصيد الهلال نقطتين في المركز السابع.
دوري الأولى
وفي الدرجة الأولى, تعادل بيت حانون الأهلي مع خدمات النصيرات (2-2), والأقصى مع منافسه نماء (0-0).
دوري الثانية
أما الدرجة الثانية, فشهدت تعادل الأمل مع الرباط (0-0).
دوري الثالثة
وفي دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", تعادل الجزيرة مع نظيره حطين (1-1).