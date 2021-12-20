فيديو.. 6 تعادلات في دوري غزة

غزة / سما /

احتكم فريقا اتحاد الشجاعية والصداقة للتعادل الإيجابي (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "المنطار" عبر موسى حرارة (8), قبل أن يتعادل الصداقة عن طريق خليل مطر (31).

ورفع الشجاعية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني, وأصبح رصيد الصداقة نقطتين في المركز الثامن.

اتحاد خانيونس – الهلال (1-1)

وتعادل اتحاد خانيونس مع نظيره الهلال (1-1).

وسجل هدف "الطواحين" خالد النبريص (50), بينما أحرز هدف الهلال يوسف لولو (68).

ورفع "الطواحين" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث, وبات رصيد الهلال نقطتين في المركز السابع.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تعادل بيت حانون الأهلي مع خدمات النصيرات (2-2), والأقصى مع منافسه نماء (0-0).

دوري الثانية

أما الدرجة الثانية, فشهدت تعادل الأمل مع الرباط (0-0).

دوري الثالثة

وفي دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", تعادل الجزيرة مع نظيره حطين (1-1).