  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل تمنع السفر الى 10 دول بسبب كورونا

الإثنين 20 ديسمبر 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تمنع السفر الى 10 دول بسبب كورونا



القدس المحتلة / سما /

 وافقت الحكومة الاسرائيلية اليوم في استطلاع عبر الهاتف على توسيع قائمة الدول الحمراء وحظر الرحلات الجوية والسفر .

كما تقرر اعتماد آلية العمل عن بعد في القطاع العام وذلك من أجل الحد من تفشي كورونا في وقت تتواصل التحذيرات من تفشي موجة خامسة.

وفقًا لذلك سيتم تصنيف كلا من إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا باللون الأحمر وسيمنع دخولها اعتبارًا من يوم غد 21 ديسمبر على ان يدخل القرار حيز التنفيذ عقب موافقة لجنة الدستور في الكنيست.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال

تقاصيل لقاء مصري اسرائيلي بشأن غزة: تل أبيب تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار

ماذا يحدث إذا تعرضت تل أبيب لقصف نووي؟

لاعب سعودي يطمس علم إسرائيل بمباراة استعراضية بقطر

جنين: وسط اشتباكات مسلحة ..جيش الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذي عملية "حومش" (فيديو)

منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وتسرب لرياح قطبية خلال الساعات 24 القادمة

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

تهدئة

مصادر :"اسرائيل" تطالب بتهدئة شاملة وهذا هو السبب الرئيسي لتحرك الوسطاء في مصر تجاه غزة..

الصحة بغزة : 3 حالات وفاة و135 إصابة بفيروس كورونا

حومش

واللا العبري: هكذا وصلت قوات الاحتلال إلى منفذي عملية "حومش"

سس

صحيفة: "اسرائيل" تنقل رسالة تهديد للمقاومة عبر مصر

ضفة

قناة عبرية: 3 عوامل يمكن أن تؤدي الى اشعال الأوضاع مجددًا بالضفة

الاتصالات الفلسطينية