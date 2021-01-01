اسرائيل تمنع السفر الى 10 دول بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الاسرائيلية اليوم في استطلاع عبر الهاتف على توسيع قائمة الدول الحمراء وحظر الرحلات الجوية والسفر .

كما تقرر اعتماد آلية العمل عن بعد في القطاع العام وذلك من أجل الحد من تفشي كورونا في وقت تتواصل التحذيرات من تفشي موجة خامسة.



وفقًا لذلك سيتم تصنيف كلا من إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا باللون الأحمر وسيمنع دخولها اعتبارًا من يوم غد 21 ديسمبر على ان يدخل القرار حيز التنفيذ عقب موافقة لجنة الدستور في الكنيست.