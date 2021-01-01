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نادي الأسير: إدارة سجن "الدامون" تُنكّل بالأسيرات وتعزل ثلاثة منهن

الإثنين 20 ديسمبر 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: إدارة سجن "الدامون" تُنكّل بالأسيرات وتعزل ثلاثة منهن



رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن إدارة سجن "الدامون" نفّذت عمليات تنكيل متتالية بحقّ الأسيرات استمرت لأيام ولا تزال، تمثلت بالاعتداء عليهن بالضرب المبرّح وسحلهن، وإصابة بعضهن بجروح طفيفة، كما تم عزل ممثلات الأسيرات شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسيرات واجهن عمليات التّنكيل بالطرق على الأبواب، وإرجاع وجبات الطعام، ورفض قوانين السجن.

وأشار إلى أن عمليات قمع متكررة جرت بحقّ الأسيرات، وتم قطع الكهرباء عنهن، وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، وإحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع، كما تواصل إدارة السّجن تهديدهن برش الغاز داخل الغرف.

ولفت إلى أن عملية التّنكيل التي نفّذتها إدارة السّجن جرت بعد أن رفضت الأسيرات إجراءات جديدة أعلنت عنها الإدارة بحقّهن، كما فُرضت عقوبات جماعية بحقّهن تمثلت بحرمانهن من "الكانتينا" والزيارات، وفرض غرامات مالية.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، معتبراً ما يجري معهن أنه الأخطر منذ سنوات، وطالب كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر، بضرورة التدخل العاجل ومعرفة مصير الأسيرات المعزولات.

يُشار إلى أنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 32 أسيرة.

#نادي الأسير #الأسيرات #سجن الدامون

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