أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

* "معاريف":

- ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد إلى 175

- المستوطنون يعتدون بعنف على الجنود في موقع مستوطنة "حومش"

- المحكمة المركزية في بئر السبع حكمت على عبد الله دغمة من رفح بالسجن 6 سنوات

- حريق في غواصة إسرائيلية

* "يديعوت أحرنوت":

- خبراء الصحة ضد التجمهر والـ"إيمكرون" مثل النار في الهشيم

- استعدادات للعاصفة وإعلان حالة الطوارئ في كافة البلدات والتخوف من انقطاع التيار الكهربائي

- وثائق: إيطاليا تخلت عن اليهود في السبيعنيات والثمانينيات وسمحت للفلسطينيين بالعمل بحرية

- لائحة اتهام ضد تلميذ 15 عاما والتهم اغتصاب واعتداءات على 6 تلميذات من مدرسته

- 16 شكوى ضد طبيب أخصائي أمراض النساء بتهمة الإعتداءات الجنسية

* "هآرتس":

- بينيت الموجة الخامسة بدأت وإيمكرون يتفشى بسرعة

- الجيش الإسرائيلي المستوطنون هاجموا الجنود في "حومش"

- تشكيل وحدة لفرض القانون الجنائي على مخالفات البناء في الضفة

ـــــــــــــــــــــ

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، إصابة 71 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين قرب نابلس.

كما أبرزت أيضا قرار جيش الاحتلال تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين بالضفة الغربية والسماح لجنوده بإطلاق النار على راشقي الحجارة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

إصابة 71 مواطنا برصاص الاحتلال واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العرب ويهاتف أمير دولة قطر مهنئا باليوم الوطني

قافلتان للميلاد هذا العام.. محبة وسلام

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتشكيل لجنة أممية لرصد الانتهاكات في سجون الاحتلال

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسيرات وتعزل 3 منهن

"الخارجية" تطالب بتدخل أميركي لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل

تسجيل 39 وفاة و3196 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

سفارة فلسطين لدى مصر تقيم بيت عزاء للفقيد الوطني محمد القدوة

الصحة الإسرائيلية: 40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"

منخفض قطبي والدفاع المدني يدعو للالتزام بتعليمات السلامة

* "الأيام":

الاحتلال يقرر تغيير لوائح إطلاق النار تجاه الفلسطينيين ويستهدف ملقي الحجارة

إصابة مواطنين في اعتداءات المستوطنين المتصاعدة ومواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال مناطق عدة

الاحتلال يـدعـي اعـتقـال مـنفـذي الـعمليـة بعد مداهمة السيلة الحارثية ومخيم جنين

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسيرات وتعزل 3 منهن

العليا" الإسرائيلية ترفض نقل الأسير أبو هواش للمستشفى

القدس: الاحتلال يعتقل شابا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 20 دونما من أراضي خلة حسان

كورونا": 3 وفيات و342 إصابة جديدة

إسرائيل تسجل 40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون" وبينيت يوصي بالعمل عن بعد

تهديد "أوميكرون" يلقي بظلاله على عطلات عيد الميلاد في أوروبا وأميركا

* "القدس":

اعتقال منفذي عملية مستوطنة "حومش" خلال حملة عسكرية واسعة في سيلة الحارثية

اصابات في برقة وإخطارات بخلة حسان ووادي فوكين

جيش الاحتلال يقرر تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين بالضفة

3 وفيات و342 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

الصحة الإسرائيلية: 40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"

إقامة ألوية جديدة من قوات حرس الحدود

مستوطنون يتسللون إلى مستعمرة تم اخلاؤها ويهاجمون قوات الاحتلال

مسؤول أميركي كبير: أمن اسرائيل عنصر أساسي في سياسة بايدن

"أوميكرون" يتمتع بقدرة على التهرب من الخطوط الدفاعية الأولى للقاحات