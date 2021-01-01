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عورتاني يهاتف مديرة مدرسة من غزة لفوزها بجائزة المدير العالمي

الإثنين 20 ديسمبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عورتاني يهاتف مديرة مدرسة من غزة لفوزها بجائزة المدير العالمي



 هاتف وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مديرة مدرسة البراق الأساسية المشتركة في قطاع غزة د. صفاء عبد الفتاح جرادة؛ لفوزها بجائزة المدير العالمي من مؤسسة AKS في الهند.

وفي هذا السياق؛ بارك عورتاني للمديرة؛ لنيلها هذه الجائزة المرموقة في محفل علمي، مؤكداً أن فوزها يبرهن على تميز مديري ومديرات المدارس وعلى دورهم الطليعي وما يقومون به من جهود على صعيد المدرسة والمجتمع المحلي.

وبين الوزير أن هذا الإنجاز ومن قلب مدارس قطاع غزة؛ يدلل أن الكوادر التربوية قادرة على صناعة الانتصارات رغم كل التحديات والظروف الناتجة عن الاحتلال وجائحة الكورونا، مشدداً على ضرورة الإبقاء على جذوة التميز والإبداع متقدة في كل مدرسة وفي كل مؤسسة تعليمية.

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