معاريف: توجه لفتح الملاجئ في البلاد لمواجهة العواصف

القدس المحتلة / سما /

كشف صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية تدرس التوجه لفتح الملاجئ في البلاد لمواجهة العواصف المحتملة في فصل الشتاء.



ووفقاً للصحيفة العبرية، هناك توجه لفتح الملاجئ بعد تجهيزها لفصل الشتاء لخدمة الإسرائيليين الذين قد تتعرض منازلهم للغرق أو لأضرار بفعل المنخفض الحالي والمنخفضات المقبلة.



وتشهد المنطقة منخفض قطبي المنشأ، يبدأ من اليوم ويستمر لـ ثلاثة أيام قادمة، يتخلله هبات رياح قوية وأمطار غزيرة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية على أنه المنخفض الأقوى والأبرد خلال الموسم الحالي