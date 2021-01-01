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واللا: جرائم إطلاق النار في إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش

الإثنين 20 ديسمبر 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: جرائم إطلاق النار في إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري  صباح اليوم الأثنين، أن معظم جرائم إطلاق النار في الوسط العربي داخل إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش الإسرائيلي.

 
ووفقاً للموقع العبري، كشفت معطيات رسمية أن 70% من مجمل جرائم إطلاق النار في إسرائيل نُفذت بأسلحة مسروقة من الجيش الإسرائيلي.
 
وتشير المعطيات إلى عجز الجيش الإسرائيلي في حراسة مخزون أسلحته، إذ طرأ ارتفاع بنسبة 22% على عدد العبوات الناسفة التي تستخدم في تصفية الحسابات بين المنظمات الإجرامية، وارتفاع كمية المواد الناسفة المسروقة من قواعد الجيش والتي تستخدم في هذه الجرائم.
 
وبحسب المعطيات، فإن معظم هذه الأسلحة تستخدم في المجتمع العربي. وضبطت الشرطة قرابة 2200 قطعة سلاح منذ بداية العام الحالي.

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