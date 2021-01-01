  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات

الإثنين 20 ديسمبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: توفير معدات وأجهزة طبية للمستشفيات



غزة/ سما /

قالت دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات  في وزارة الصحة، إنها وفرت أجهزة ومعدات طبية عبر منحة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، لكلا من قسم عمليات الولادة بمجمع الشفاء الطبي وقسم عمليات مستشفى الأوروبي.


وأوضح هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية، أن تلك الاجهزة تعد من الأصناف الأساسية في أقسام العمليات والتي تعاني نقصا في أقسام العمليات في المستشفيات.


ووجه أ. حمادة شكره لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP على دعمه واستجابته لاحتياجات أقسام العمليات في مستشفيات وزارة الصحة، لافتا الى أن هناك المزيد من هذه الأصناف في الأيام المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال

تقاصيل لقاء مصري اسرائيلي بشأن غزة: تل أبيب تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار

ماذا يحدث إذا تعرضت تل أبيب لقصف نووي؟

لاعب سعودي يطمس علم إسرائيل بمباراة استعراضية بقطر

جنين: وسط اشتباكات مسلحة ..جيش الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذي عملية "حومش" (فيديو)

منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وتسرب لرياح قطبية خلال الساعات 24 القادمة

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

تهدئة

مصادر :"اسرائيل" تطالب بتهدئة شاملة وهذا هو السبب الرئيسي لتحرك الوسطاء في مصر تجاه غزة..

الصحة بغزة : 3 حالات وفاة و135 إصابة بفيروس كورونا

حومش

واللا العبري: هكذا وصلت قوات الاحتلال إلى منفذي عملية "حومش"

سس

صحيفة: "اسرائيل" تنقل رسالة تهديد للمقاومة عبر مصر

ضفة

قناة عبرية: 3 عوامل يمكن أن تؤدي الى اشعال الأوضاع مجددًا بالضفة

الاتصالات الفلسطينية