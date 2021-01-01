الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد عيسى الصليبي (21 عاما)، وجهاد محمود العلامي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واحتجزت عددا من الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم قرب الحرم الإبراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.