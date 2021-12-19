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عرض ممتلكات للأسطورة الراحل مارادونا في مزاد افتراضي (فيديو وصور)

الإثنين 20 ديسمبر 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض ممتلكات للأسطورة الراحل مارادونا في مزاد افتراضي (فيديو وصور)



وكالات/سما/

عرضت 87 قطعة من مقتنيات الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر 2020، في مزاد افتراضي وفقا لما أعلنته المجموعة التي أشرفت على عملية البيع.

ومن بين المقتنيات التي عرضت في المزاد، توجد منازل وسيارات وساعات وآلات تدريب وأدوات زخرفية وصور لمارادونا، وملابس رياضية، حيث تنافس على الظفر بها نحو ألف و500 شخص من جميع أنحاء العالم.

وكان أيضا من ضمن المقتنيات التي تم عرضها، قبعة من القش كان يرتديها الأسطورة الراحل، حيث بدأ العرض بـ50 دولار، قبل أن يتم بيعها نهائيا مقابل 320 دولار، وصورة لمارادونا مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

أما أبرز الممتلكات التي عرضت، فكان المنزل الفاخر الذي كان يعيش فيه والدا مارادونا في العاصمة بوينس آيرس والذي أهداهما إياه الأسطورة الأرجنتينية عندما كان يلعب في فريق بوكا جونيورز.

ولم يتقدم أحد لشراء المنزل، رغم أن السعر المبدئي كان 900 ألف دولار.

وجاءت فكرة المزاد، تحت إشراف مجموعة أدريان ميركادو، بمبادرة من الأبناء الخمسة لمارادونا: دييغو وجيانينا، ودالما وجانا، ودييغو فرناندو، لجمع الأموال اللازمة لتغطية تكاليف حل المسائل القانونية المتعلقة بتوزيع أصول الساحر الأرجنتيني الراحل.

#مارادونا #الارجنتين

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