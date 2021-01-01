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سلاف فواخرجي تفقد بصرها مؤقتا وتتعرض لإصابات بالغة

الإثنين 20 ديسمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلاف فواخرجي تفقد بصرها مؤقتا وتتعرض لإصابات بالغة



وكالات/سما/

صدمت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ محبيها بكشفها عن حادث تعرضت له خلال تصوير مشهد في أحد مسلسلاتها.

وقالت فواخرجي إنها أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات، سقط السقف المستعار بكامله فوق رأسها، واصفة الحادث بأنه "من أصعب لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة".

وأوضحت أن الإصابة الأساسية كانت على وجهها، كما أنها تعرضت لبعض الجروح في وجهها ويديها، وسط ضجة كبيرة ممن هم حولها.

وقالت: "حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني.. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة".

وأشارت إلى أنها فقدت النظر ساعة كاملة، وقالت: "نزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة".

#سلاف فواخرجي #سوريا

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