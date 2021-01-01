"رويترز": الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق

وكالات/سما/

أفادت وكالة "رويترز" صباح اليوم الاثنين بأن الليرة التركية هبطت مجددا لتبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.



يأتي ذلك بعد أن هوت العملة التركية يوم الجمعة إلى مستوى 17.099 ليرة للدولار، مما دفع بورصة اسطنبول لتعليق التداولات.

وخلفية انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد بتكرار إنجازه المتمثل بخفض مستوى التضخم في بلاده بشكل حاد، مؤكدا أن حكومته تواصل بحزم سياسته المبنية على أسعار الفائدة المنخفضة.

وخرج آلاف المتظاهرين الأحد إلى شوارع إسطنبول وأنقرة، بدعوة من نقابة العمال، للاحتجاج على زيادة التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية.