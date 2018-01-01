مذيعة سورية تزور دولة الاحتلال وتلتقي أفيخاي أدرعي

القدس المحتلة / سما /

أثارت المذيعة السورية هيفي بوظو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية زيارتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت بوظو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها متواجدة في دولة الاحتلال، من أجل متابعة مسابقة ملكة جمال الكون في مدينة إيلات.



وقالت المذيعة السابقة بقناة "أورينت" السورية المعارضة في تغريدة الأسبوع الماضي: "أنا الآن في زيارتي الأولى لإسرائيل، وأقوم بتغطية فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون، والتي تجري الآن في إيلات والتي تشارك فيها ملكات جمال من أكثر من 81 دولة ومنها للمرة الأولى البحرين والمغرب. ترقبوا بوستات قادمة عن تغطيتي لهذا الحدث التاريخي".



وأضافت في تغريدة ثانية: "استمتعنا بأحاديثنا مع الناس في مدينة إيلات عن السلام، وعن المستقبل الجميل بين إسرائيل وجيرانها العرب".



ونشرت الإعلامية السورية الحاملة للجنسية الأمريكية صورة لها مع الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قائلة: "كان رائعا لقاء أفيخاي أدرعي و سماع انطباعاته عن التطورات الحاصلة في إسرائيل و منطقة الشرق الأوسط".



وبدوره، علق أدرعي على الصورة قائلا: "لقاء أكثر من رائع جمعني بالصحفية المحترمة هيفي بوظو في تل أبيب. تحدثنا عن التحديات المشتركة في منطقتنا بين دعاة السلام والاستقرار وبين دعاة العنف والإرهاب بقيادة إيران. نوّرت إسرائيل بزيارتك".



وظهرت هيفي بوظو على شاشة قناة "إي24 نيوز" العبرية الناطقة باللغة العربية، حيث قالت: "النظام السوري هو من يسعى من أجل التطبيع مع إسرائيل، وليست إسرائيل هي من ترغب في تطبيع العلاقات معها"، بحسب تعبيرها.



وأضافت: "النظام السوري يمهد الطريق لذلك، ومن يشاهد، يرى أن سوريا تسعى لإقناع الشعب من خلال بعض المشاهد بوجود عائلات يهودية عاشت في سوريا".



وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي ثلاث سنوات من الحوار الذي أجرته بوظو في آذار/ مارس 2018 مع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، وتم عرضه على قناة "أورينت" السورية المعارضة.