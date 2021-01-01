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إسرائيل ترصد تفشي N1N5 في مزرعة على الحدود مع لبنان

الإثنين 20 ديسمبر 2021 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترصد تفشي N1N5 في مزرعة على الحدود مع لبنان



القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات الإسرائيلية، رصد فيروس إنفلونزا الطيور N1N5 المسبب لأعراض مرضية في مزرعة للدواجن على الحدود مع لبنان.وأوضحت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أن التفشي الذي انتشر في مزرعة الدجاج البياض في قرية مرغليوت قرب الحدود اللبنانية، تم اكتشافه بعد ازدياد نفوق الدجاج في المزرعة وفحص العينات في المختبر.

ولفتت إلى أن "أقفاص الدجاج المزدحمة في مؤخرة المنازل هي قنبلة موقوتة ودليل على وجوب إزالتها فورا من التجمعات الزراعية المعزولة ذات السلامة البيولوجية العالية".

وعزلت الوزارة المزرعة التي تضم 244 ألف دجاجة، وأوقفت تسويق البيض، سواء من حظيرة الدجاج أو من محطات الفرز التي التقطت البيض من المجمع، وبدأت الأعمال التحضيرية لمعالجة مركز تفشي المرض. وأجرت اختبارات في المزارع القريبة.

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