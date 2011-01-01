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الاحتلال يزعم اعتقال فلسطينيين حاولا التسلل من شمال قطاع غزة

الإثنين 20 ديسمبر 2021 05:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اعتقال فلسطينيين حاولا التسلل من شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عبرية  مساء الأحد، أن جيش الاحتلال اعتقل شابين بعد اجتيازهما السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

وزعم جيش الاحتلال، أنه عثر بحوزتهما على سكين وثلاث قنابل يدوية"،وتم تحويلهما للتحقيق.


وأشار موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري،  إلى سماع دوي انفجارات شمال قطاع غزة إثر إطلاق قنابل إنارة، قبل أن يعلن عن اعتقال فلسطينيين اثنين في المنطقة.
هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : "ستجري غدا تجربة لفحص منظومة الإنذار، سيتخللها تفعيل صفارات الإنذار الساعة 10:05 في المجلس المحلي يروحام في النقب، والساعة 10:15 في موشاف عوتسم شرق عسقلان، والساعة 10:25 في موشاف عزريكام شرق أسدود"

#الاحتلال الاسرائيلي #قطاع غزة

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