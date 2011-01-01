فيديو: اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين

جنين/سما/

اشتبك مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات ، قبل أن تقوم بأخذت قياسات منزل ذوي الأسيرين غيث وعمر، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات للشروع في هدمهمها.

وأضافت المصادر أن موكب مركبات من جنين وصل بلدة السيلة الحارثية لمساندة أهالي البلدة في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال، ما دفع الاحتلال لارسال التعزيزات.

وتزعم سلطات الاحتلال بأن الشقيقين غيث وعمر نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش "المخلاة" شمال نابلس قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر الأحد.

وأطلق مسلحون، فجر الإثينن، النار على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين مرتين في أقل من نصف ساعة، وتمكنوا من الفرار من الموقع.

جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.

وتوزع عشرات الشبان من أرجاء محافظة جنين في أزقة البلدة التي حولها الاحتلال لثكنة عسكرية، احتل خلالها الجنود، المنازل ونصبوا القناصة، وهاجم مسلحون ومجموعات الإرباك الليلي قوات الاحتلال بالأعيرة النارية والعبوات الناسفة بشكل مباشر، بينما أطلق الجنود الأعيرة والقنابل الصوتية والغازية.

وذكر شهود عيان أن تعزيزات عسكرية وصلت من معسكر سالم وحاجز دوثان.

وقال شهود ، ان المقاومون تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الاحتلال في البلدة، دون معرفة نتائج العملية.