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شاهد: لقطات طريفة في ختام كأس العرب.. شبيه السيسي ومزاح أمير قطر مع بوقرة والحذاء الذهبي المفقود

الإثنين 20 ديسمبر 2021 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لقطات طريفة في ختام كأس العرب.. شبيه السيسي ومزاح أمير قطر مع بوقرة والحذاء الذهبي المفقود



وكالات/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع العديد من مقاطع الفيديو الطريفة التي تم تسجيلها في اليوم الختامي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ومن أكثر الفيديوهات التي لاقت رواجا على مواقع التواصل، هي لحظة صعود نجم المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري إلى منصة التتويج لاستلام جائزة الحذاء الذهبي بعد أن تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، ولكن المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز بما فيهم رئيس "الفيفا" جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة، ليعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة الذي نزل من المنصة كما صعد بخفي حنين. 

وتم في وقت لاحق تسليم الحذاء الذهبي للهداف الجزيري.

وفي مقطع فيديو آخر، وخلال مراسم تتويج المنتخب الجزائري، قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتهنئة لاعبي المنتخب الجزائري مصافحا إياهم فردا فردا قبل تسليمهم كأس البطولة وعند وصوله أمام مدرب "محاربي الصحراء" مجيد بوقرة، صافحه ثم وضع يده على بطنه وضحك في إشارة إلى أن بوقرة يمتلك "كرشا".


وفي مقطع فيديو ثالث متداول من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي جمعت المنتخبين المصري والقطري وسبقت المباراة النهائية، يظهر شبيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جالسا في المدرجات المخصصة لمشجعي "الفراعنة" وسط حشد كبير من المصريين الذين تجمعوا حوله لالتقاط الصور التذكارية وكانو ينادونه "يا ريّس".


ويذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

وأحرز المنتخب القطري المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974".

واستضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة. 

#كأس العرب 2021 #مجيد بوقرة #عبد الفتاح السيسي #الجزائر #تونس #الجزائر وتونس

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