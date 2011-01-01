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منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وتسرب لرياح قطبية خلال الساعات 24 القادمة

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وتسرب لرياح قطبية خلال الساعات 24 القادمة



رام الله/سما/

تتأثر فلسطين يوم غد الإثنين بمنخفض جوي عميق يحمل معه الأجواء الماطرة والرياح النشطة والعاصفة أحياناً مه هبات تصل أحيانا وفي بعض المناطق الى نحو 60 كلم/الساعة. وقت تلامس في بعض المناطق المرتفعة والمكشوفة حاجز 80كلم /الساعة وفد يزيد قليلاَ.

ومن المتوقع أن يتمركز المنخفض الجوي يوم غد الاثنين حول جزيرة قبرص ليتحرك بعدها سريعاً بإتجاه السواحل الغربية لسوريا وشمال بلاد الشام.

و بناءاً على هذه الحركة وهذا التمركز أن تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والساحلية في النصف الثاني من يوم الغد وتحديداً مع ساعات المساء ، وستنتشر الأمطار بشكل سريع في كافة المناطق الشمالية والوسطى من البلاد بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن تكون الفرصة سانحة خلال ساعات الصباح  من يوم غد الإثنين لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق بشكل محدود وذلك تمهيداً لعبور الجبهة الهوائية الباردة جداً وذات الأصول القطبية لساعات قليلة وفترة زمنية وجيزة حيث ستنخفض الحرارة بشكل لافت في النصف الثاني من يوم غد.

ويجدر الذكر هنا أن هذه الرياح القطبية لن تكون كافية لتساقط الثلوج الا في المناطق الشاهقة التي تزيد عن 1300 متر وهي غير موجودة في فلسطين.

وتشير التوقعات أن تكون ليلة الغد الإثنين/ الثلاثاء ليلة مفعمة بالأمطار والأجواء الشتوية والعواصف البردية والرعدية في بعض الأحيان.

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