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أشغال غزة: لم يظلم أي مواطن تضرر خلال العدوان الاسرائيلي الأخير

الإثنين 20 ديسمبر 2021 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أشغال غزة: لم يظلم أي مواطن تضرر خلال العدوان الاسرائيلي الأخير



غزة/سما/

أكد  ناجي سرحان ، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، مساء يوم الأحد ، أنه لم يظلم أي مواطن تضرر في العدوان الاسرائيلي الأخير.

و قال سرحان في حديثه عبر اذاعة الأقصى "أن نسبة الحالات التي تضررت ولم يتم تعويضها "بنفس نسبة وحجم الضرر" تكاد تكون صفر أو معدومة، معللا ذلك  بأن الوزارة  قامت بتشكيل لجان مشتركة ويتم التقييم أكثر من مرة، ونسبة أن يُظلم المواطن تكاد تكون صفر، ولا يُظلم أحد.
 

وأضاف سرحان " أنّ وزارة الأشغال تعمل كخلية نحل لصالح المواطن الفلسطيني، حيث تعمل منذ انتهاء العدوان الأخير على حصر الأضرار.

وأوضح سرحان، أنّ آليات وزارة الأشغال عملت أثناء الحرب وبعدها في إزالة الأنقاض وفتح الشوارع والركام وإزالة المباني الخطرة والتي تشكل خطرًا على المواطنين، مشيرا إلى أن خسائر العدوان الأخير قُدرت بـ 479 مليون دولار في كافة القطاعات المُتضررة بالقطاع.
 
وتابع: "خبراتنا في الحروب المتكررة السابقة صنعت لدينا الخبرة الكاملة في التعامل مع هكذا أزمات، ونحن بنك معلومات نقدم المعلومات لمن شاء المساعدة، فهناك مثلًا مؤسسات تطلب أسماء لمتضررين من 500 دولار إلى 1000 دولار فنعطيها كشفًا بالأسماء".

وأشار إلى أنّ حركة حماس قدمت مساعدات للمتضررين لمن هم أقل من 700 دولار تقريبًا، وقامت بالدفع لهم وتسليمهم.

#وزارة الأشغال بغزة #العدوان الاسرائيلي على غزة #قطاع غزة

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