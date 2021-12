كلوب يهاجم حكم مباراة ليفربول وتوتنهام (فيديو)

أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن استيائه الشديد للقرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم الأحد.

وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "شاهدت قتالا كبيرا من قبل فريقي، قدمنا شوطا أول جيدا، لكن لم يكن الشوط الثاني كذلك".

وأضاف: "عانينا بسبب حدة مباريات الأسابيع الماضية، في الوقت الذي بدا فيه الخصم كما لو كان أنهى الإحماء، تمتعوا بالحيوية بصورة أكبر منا، تسجيل الهدف الثاني كان رائعا، لكن استقباله لم يكن كذلك".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور الأخرى التي أثرت على المباراة، لكن بعض من هذه الأسئلة من الأفضل توجيهها إلى السيد تيرني (حكم المباراة)".

وعن هروب هاري كين من البطاقة الحمراء بعد تدخله في الشوط الأول على أندي روبرتسون: "بالطبع يستحق البطاقة الحمراء، يمكن أن توجه البطاقة الحمراء لروبرتسون (في لقطة الشوط الثاني) فلم يكن تدخله ذكيا، لكن هذه أيضا بطاقة حمراء بكل تأكيد".

????️ "I really have no idea what's his problem with me."



Jurgen Klopp reacts to #LFC's draw at Tottenham and expresses his frustration at the refereeing in the game.pic.twitter.com/bYxMv3VdZq